Коли ви струшуєте медичний термометр , стовпчик ртуті опускається . В основі цього явища є ... а) дифузія б)інерція в) тертя г) тяжіння

Физика

Коли ви струшуєте медичний термометр , стовпчик ртуті опускається . В основі цього явища є ... а) дифузія б)інерція в) тертя г) тяжіння

Автор: Гость