Коли ви струшуєте медичний термометр , стовпчик ртуті опускається . В основі цього явища є ... а) дифузія б)інерція в) тертя г) тяжіння
Физика
Коли ви струшуєте медичний термометр , стовпчик ртуті опускається . В основі цього явища є ... а) дифузія б)інерція в) тертя г) тяжіння
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Правильный ответ: 3) инерция
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