Яке явище пояснюється дією сили пружності ? а) приплив та відплив на Землі б) вода падає на водоспаду в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги г) місяць обертається навколо своєї осі
Физика
Яке явище пояснюється дією сили пружності ? а) приплив та відплив на Землі б) вода падає на водоспаду в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги г) місяць обертається навколо своєї осі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги
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