Яке явище пояснюється дією сили пружності ? а) приплив та відплив на Землі б) вода падає на водоспаду в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги г) місяць обертається навколо своєї осі

Физика

Яке явище пояснюється дією сили пружності ? а) приплив та відплив на Землі б) вода падає на водоспаду в) гумовий м'ячвідскакує від підлоги г) місяць обертається навколо своєї осі

Автор: Гость