Что такое пульс?Где это можно обнаружить?О чём говорит чистота пульсовых ударов?Какое практическое значение имеет умение подсчитывать пульс?

1)пульс -это частота сердцебеения2).можно пощупать прикоснувшись к артерии или венам на шее,запястьях.3)о частоте сердечных сокращений.4)можно отслеживать работу сердца.его ритм.

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Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок), синхронное с сокращением сердца периодическое расширение кровеносных сосудов, видимое глазом и определяемое на ощупь. Пульс можно обнаружить и на шее, на сонной артерии и около уха, на височной артерии. Слегка надавливая на область шеи или висок тремя пальцами, обнаруживают пульсацию.