Что такое пульс?Где это можно обнаружить?О чём говорит чистота пульсовых ударов?Какое практическое значение имеет умение подсчитывать пульс?

Биология
Что такое пульс?Где это можно обнаружить?О чём говорит чистота пульсовых ударов?Какое практическое значение имеет умение подсчитывать пульс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)пульс -это частота сердцебеения2).можно пощупать прикоснувшись к артерии или венам на шее,запястьях.3)о частоте сердечных сокращений.4)можно отслеживать работу сердца.его ритм.
Гость:
Пульс (от лат. pulsus — удар, толчок), синхронное с сокращением сердца периодическое расширение кровеносных сосудов, видимое глазом и определяемое на ощупь. Пульс можно обнаружить и на шее, на сонной артерии и около уха, на височной артерии. Слегка надавливая на область шеи или висок тремя пальцами, обнаруживают пульсацию. 
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