Длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины. когда его длину уменьшили на 20%, а ширину увеличили на 20% то периметр уменьшился на 3.2 см. найти первоначальную ширину прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника в 1.4 раза больше ширины. когда его длину уменьшили на 20%, а ширину увеличили на 20% то периметр уменьшился на 3.2 см. найти первоначальную ширину прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%+20%=120%; 120% - 1,2 100%-20%=80%; 80% - 0,8 Пусть х см - ширина исходного прямоугольника, тогда его длина 1,4х см, а периметр Р=2(1,4х+х)=4,8х см. После изменений длина стала 0,8*1,4х=1,12х см, ширина - 1,2х см, а периметр - 2(1,12х+1,2х) или (4,8х-3,2) см. Составим и решим уравнение: 2(1,12х+1,2х)=4,8х-3,2 4,64х=4,8х-3,2 4,8х-4,64х=3,2 0,16х=3,2 х=3,2:0,16 х=20 Ответ: первоначальная ширина прямоугольника составляла 20 сантиметров.
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