сделайте схему пожалуйсто к этому предложению: с зимнего солнцеворота (с двадцать второго декабря) отмечается увеличение светового дня, хотя сразу оно бывает незаметным.
Русский язык
сделайте схему пожалуйсто к этому предложению: с зимнего солнцеворота (с двадцать второго декабря) отмечается увеличение светового дня, хотя сразу оно бывает незаметным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ = - ],(хотя - = ).
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