сделайте схему пожалуйсто к этому предложению: с зимнего солнцеворота (с двадцать второго декабря) отмечается увеличение светового дня, хотя сразу оно бывает незаметным.

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сделайте схему пожалуйсто к этому предложению: с зимнего солнцеворота (с двадцать второго декабря) отмечается увеличение светового дня, хотя сразу оно бывает незаметным.

Автор: Гость