к раствору содержащему 18.4 г муравьиной кислоты прилили раствор содерж. 28г гидроксида калия рассчитать массу образ. соли
Химия
к раствору содержащему 18.4 г муравьиной кислоты прилили раствор содерж. 28г гидроксида калия рассчитать массу образ. соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COOH+KOH-->CH3COOK+H2O n(CH3COOH)=18,4/60=0,3моль n(KOH)=28/39=0.7моль n(KOH)=n(CH3COOK)=0.7моль m(CH3COOK)=0.7*98=68,6г(ответ)
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