1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты после...

Математика

1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты последними?

Автор: Гость