1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты после...
Математика
1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты последними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число 100 000 000 последнее 999 999 999 сумма 100 000 000 + 999 999 999 = 1 099 999 999 следующие числа 100 000 001 999 999 998 сумма 100 000 001 + 999 999 998 = 1 099 999 999 та же т. е. стираемые цифры дают одинаковые суммы последние цифры 549 999 999 550 000 000
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