1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты после...

Математика
1.Все 9-значные числа,десятичная запись которых содержит все цифры от 1 до 9 по одному разу,выписали в ряд в порядке возрастания.Каждую минуту выбирают наибольшее и наименьшее из них и стирают.Какие два числа будут стёрты последними?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое число 100 000 000 последнее      999 999 999   сумма 100 000 000 + 999 999 999 = 1 099 999 999   следующие числа 100 000 001                             999 999 998   сумма 100 000 001 + 999 999 998 = 1 099 999 999 та же   т. е. стираемые цифры дают одинаковые суммы    последние цифры 549 999 999                              550 000 000
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