№887 длина окружности =3,5дм.Чему равна длина второй окружности,у которой диаметр составляет5/7 диаметра первой окружности?
Математика
№887 длина окружности =3,5дм.Чему равна длина второй окружности,у которой диаметр составляет5/7 диаметра первой окружности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/2 * 5/7= 2.5 окр= 2,5 * 2=5
Гость:
Длина окружности: C = 2∙π∙R = π∙D,тогда диаметр ее равен D = C/π =3,5:3,14=1,11дм поскольку 1, 11 дм-это составляет5/7 диаметра первой окружности, то диаметр первой окружности равен 1,11:5*7=1,56дм Длина окружности: C =π∙D=1,560*3,14= 4,89ДМ
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