какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.

Химия
какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  25,2г                                              Х Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + SO2 ^   126г                                             64г   Х= 25,2 * 64 / 126 = 12,8г
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