какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.

Химия

какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.

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