какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.
Химия
какая масса сернистогагаза выделится при взаимодействии 25,2 г. сульфита натрия с азотной кислотой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25,2г Х Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + SO2 ^ 126г 64г Х= 25,2 * 64 / 126 = 12,8г
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