30 дней были солнечными а 2/5 были дождливыми ,фа остальные - солнечными. Скоко солнечных дней было в июне?
Математика
30 дней были солнечными а 2/5 были дождливыми ,фа остальные - солнечными. Скоко солнечных дней было в июне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/5 = 12 дней. 30 - 12 = 18. Ответ 18.
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