30 дней были солнечными а 2/5 были дождливыми ,фа остальные - солнечными. Скоко солнечных дней было в июне?

Математика

30 дней были солнечными а 2/5 были дождливыми ,фа остальные - солнечными. Скоко солнечных дней было в июне?

Автор: Гость