Площадь прямоугольника 480 дм^2. Найдите его стороны, если периметр равен  94 дм.

Гость: Гость:

пусть одна сторона прямоугольника равна х, тогда вторая равна 94\2-х=47-х дм. По условию задачи составляем уравнение: х(47-х)=480 47x-х^2=480 x^2-47x+480=0 D=47^2-4*480=289 x1=(47-17)/2=15 x2=(47+17)/2=32 47-x1=47-15=32 47-x2=47-32=15 отсюда ответ: стороны данного прямоугольника равны 15 дм и 32 дм