дать характеристику физического тела железо по плану1 агрегатное состояние2 какого цвета вещество3 имеет ли вещество запах4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде6 какова т...
Химия
дать характеристику физического тела железо по плану1 агрегатное состояние2 какого цвета вещество3 имеет ли вещество запах4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде6 какова температура плавления и кипения7 какова плотность вещества8 обладает ли вещество электро- и теплопроводность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 твердое (металл) 2 серебристо-белый (если чистое) 3 без запаха 4 пластично, легко подвергается ковке и прокатке 5 не растворяется 6 tпл = 1539° С , tпл = я 2862 °C. 7 плотность 7,8 г/см3 8 хорошая электро- и теплопроводность
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