дать характеристику физического тела железо по плану1 агрегатное состояние2 какого цвета вещество3 имеет ли вещество запах4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде6 какова т...

Химия

дать характеристику физического тела железо по плану1 агрегатное состояние2 какого цвета вещество3 имеет ли вещество запах4 проявляет ли вещество пластичность, хрупкость, эластичность 5 растворяется ли вещество в воде6 какова температура плавления и кипения7 какова плотность вещества8 обладает ли вещество электро- и теплопроводность

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