составить структурную формулу 3,3 диетилпентана

Химия
составить структурную формулу 3,3 диетилпентана
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3-СН2-С(С2Н5)2-СН2-СН3                      С2Н5                    І      СН3-СН2-С-СН2-СН3                    І                    С2Н5
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