составить структурную формулу 3,3 диетилпентана
Химия
составить структурную формулу 3,3 диетилпентана
Ответ(ы) на вопрос:
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СН3-СН2-С(С2Н5)2-СН2-СН3 С2Н5 І СН3-СН2-С-СН2-СН3 І С2Н5
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