со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км ч.через 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км ч.через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?

Математика
со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км ч.через 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км ч.через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80-50=30 км 50*5=150 км 150/30=5 ч ответ через 5 часов электропоезд догонит товарный поезд. 
Гость:
50*3=150км - прошел товарный поезд до выхода электропоезда х - время до встречи 80х=50х+150 80х-50х=150 30х=150 х=150/30 х=5часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд
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