со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км ч.через 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км ч.через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?

Математика

со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км ч.через 3 часа с той же станции вслед за ним вышел электропоезд со скоростью 80 км ч.через сколько часов после своего выхода электропоезд догонит товарный поезд?

Автор: Гость