Отметьте пары этимологически родственных слов, А) графин - графиня; В) чайник - чайка; Д) тарелка - тара. Б) кувшин кувшинка; Г) банка - банк;
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Отметьте пары этимологически родственных слов, А) графин - графиня; В) чайник - чайка; Д) тарелка - тара. Б) кувшин кувшинка; Г) банка - банк;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭТИМОЛО́ГИЯ (лат. etymologia от греч. etymologia; etymos — "истинный, правдивый" и logos — "слово, понятие") — учение о происхождении и правильном толковании смысла слов Ответ: Д,Г
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