Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?

Математика
Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дом М______________________дом А____________________школа                   160 м   120 м/мин - 100 м/мин =20 м/мин   160/20= 8 (мин) они встретяться  
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