Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?
Математика
Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дом М______________________дом А____________________школа 160 м 120 м/мин - 100 м/мин =20 м/мин 160/20= 8 (мин) они встретяться
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