Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?

Математика

Расстояние между домами Алибека и Мурата 160 м.Они вышли в школу одновременно.Алибек шёл со скоростью 100 м мин а Мурат шел вдогонку Алибеку со скоростью 120 м мин .Через сколько минут Мурат догонит Алибека?

Автор: Гость