закончите уравнение реакций Na+H2O
Химия
закончите уравнение реакций Na+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O-->2NaOH+H2
Гость:
хахх) 2Na+2H2O=2NaOH+H2
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