помогите написать сочинение по русскому пожалуйста. "нужно ли соблюдать орфографические правила в интернет-общении"

Гость: Гость:

я подкину идею. Безусловно, да!Так как можно привыкнуть писать в интернете с грамматическими ошибками и допускать их в повседневной жизни. Литературный аргумент... Я не вижу к этой теме ни одного литературного аргумента. Разве, что какой-нибудь Иванов написал в своей прозе про соблюдения грамматики...(придумать тобишь)