составить предложения с данными словами смелее(прил)- смелее (нар)

Русский язык
составить предложения с данными словами смелее(прил)- смелее (нар)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой брат смелее всех.(прил.) Иди смелее, мой друг. (нар)
Гость:
Вова стал смелее в этом году(прил) Ступай смелее через порог.(нареч)
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