 составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока

Экономика
 составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написано для Pascal ABC     uses GraphABC; begin Window.Title := 'Apple'; var y,y0,x,t: integer; Brush.Color := clGreen; y0:=70; x:=70; LockDrawing; for t := 0 to 8 do begin y:=y0+5*t*t; Window.Clear(clWhite); Circle(x,y,50); Redraw; Sleep(100); end; end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
цитати до образу Робінзона Крузо
Ответить
Физика
по параметрам, написанным на цоколе лампочки карманного фонарика,определите номинальное сопротивление лампы.срочнооо плз
Ответить
Математика
дана функция z=x^2+3y^2-8x-2y-1 найти ее точки экстремума
Ответить
Математика
Таня нашла 12 грибов.Коля в 3 раза меньше, чем Таня. а Сережа нашел на 2 гриба больше чем Коля.Вос колько раз больше грибов оказалось у Тани чем у ...
Ответить
Математика
На чертеже изображен напильник с ручкой. Длина напильника на чертеже 4,2 см, длина ручки 1,5 см. Какова длина ручки в действительности, если действ...
Ответить