составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока
Экономика
составить программу на паскале,которая имитирует падение брошенного с башни яблока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написано для Pascal ABC uses GraphABC; begin Window.Title := 'Apple'; var y,y0,x,t: integer; Brush.Color := clGreen; y0:=70; x:=70; LockDrawing; for t := 0 to 8 do begin y:=y0+5*t*t; Window.Clear(clWhite); Circle(x,y,50); Redraw; Sleep(100); end; end.
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