по параметрам, написанным на цоколе лампочки карманного фонарика,определите номинальное сопротивление лампы.срочнооо плз
Физика
по параметрам, написанным на цоколе лампочки карманного фонарика,определите номинальное сопротивление лампы.срочнооо плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. U=3.5 В; P= 0,25 Вт. R=U²/P = 49 Ом Закон ОМА
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