чи діє на риб в акваріумі атмосферний тиск? Обгрунтуйте свою відповідь
Физика
чи діє на риб в акваріумі атмосферний тиск? Обгрунтуйте свою відповідь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку объема жидкости или газа. Т. е. атмосф. давление давящее на воду , давит на рыб.
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