острые углы прямоугольника треугольника относиться как 1:5. В другом прямоугольном треугольнике разность острых углов равна 60 Подобны ли эти треугольнике? Почему?

Українська література
острые углы прямоугольника треугольника относиться как 1:5. В другом прямоугольном треугольнике разность острых углов равна 60 Подобны ли эти треугольнике? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом: 6х=90 х=15 5х=75 во втором: углы - 75 и 15   так как углы равны, то треугольники подобны по двум углам 
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