сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 1513. Чему равна сумма этих чисел?

Алгебра
сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 1513. Чему равна сумма этих чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2+(x+1)^2=1513 2x^2+2x+1-1513=0 2x^2+2x-1512=0  x=-28 x=27   натуральное 27, => Ответ:27 и 28 
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