сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 1513. Чему равна сумма этих чисел?
Алгебра
сумма квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 1513. Чему равна сумма этих чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х^2+(x+1)^2=1513 2x^2+2x+1-1513=0 2x^2+2x-1512=0 x=-28 x=27 натуральное 27, => Ответ:27 и 28
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