Найти колличество вещества водорода,выделившегося в результате реакции 92г натрия с водой.

Гость: Гость:

1. составим уравнение 92г х 2 Na + 2H2O = 2NaOH + H2 46 2 2.Подставив извесные и неизвесные знач над уравнением, а найденные из табл Менделеева под уравнения, составим и решим пропорцию: х= 92 * 2 / 46 = 4г (m(H2)) 3. Найдем количество вещества водорода по формуле: n=m/M n(H2)= 4г/2г/моль = 2 моль