по уравнению реакций MG+2Hl=MGCl(2)+H(2)найдите массу и колличество вещества хлорида магния если в реакцию вступает 7,2 г магния
Химия
по уравнению реакций MG+2Hl=MGCl(2)+H(2)найдите массу и колличество вещества хлорида магния если в реакцию вступает 7,2 г магния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. извесную массу магния ставим в уравнении над магнием, а над хлоридом магния икс, а массы молекул этих веществ найденые по таблице Менд. подставим под уравнением: 7,2 x MG + 2HCl = MGCl(2) + H(2) 24 95 2. составим и решим пропорцию: Х=7,2 * 95 / 24 = 28,5 г (масса хлорида магния) 3. найдем количество хлорида магния по формуле: n=m/M n(MG)= 28,5 / 24 = 1,1875 округляем до сотых: 1,19 моль
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