На месте единиц в трёхзначном числе стоит одна цифра 2.Если эту цифру поставить впереди двух остальных,то получится число,большее заданного на одну треть(от заданного числа).Какое число задано?

Математика

На месте единиц в трёхзначном числе стоит одна цифра 2.Если эту цифру поставить впереди двух остальных,то получится число,большее заданного на одну треть(от заданного числа).Какое число задано?

Автор: Гость