На месте единиц в трёхзначном числе стоит одна цифра 2.Если эту цифру поставить впереди двух остальных,то получится число,большее заданного на одну треть(от заданного числа).Какое число задано?
Математика
На месте единиц в трёхзначном числе стоит одна цифра 2.Если эту цифру поставить впереди двух остальных,то получится число,большее заданного на одну треть(от заданного числа).Какое число задано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
162 162+162/3=162+54=216
Гость:
х - заданное число ((х-2)/10+200)-х=х/3 (3х-6+6000)-30х=10х 30х+10х-3х=6000-6 37х=5994 х=5994/37 х=162 - заданное число
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