Собрали малины на 1 кг меньше, чем черники. При сушке малина теряет 3/4 своей массы, а черника 4/5. Сколько малины было собрано, если получилось 11 кг сухих ягод?

Математика

Собрали малины на 1 кг меньше, чем черники. При сушке малина теряет 3/4 своей массы, а черника 4/5. Сколько малины было собрано, если получилось 11 кг сухих ягод?

Автор: Гость