Собрали малины на 1 кг меньше, чем черники. При сушке малина теряет 3/4 своей массы, а черника 4/5. Сколько малины было собрано, если получилось 11 кг сухих ягод?
Математика
Собрали малины на 1 кг меньше, чем черники. При сушке малина теряет 3/4 своей массы, а черника 4/5. Сколько малины было собрано, если получилось 11 кг сухих ягод?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4- остается при сушке малины 1/5- остается при сушке черники х- малина х+1-черника х/4+(х+1)/5=11 5х+4х+4=11*20 9х=216 х=24 малины 24 черники 25
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