чи потрібно людині мистецто
История
чи потрібно людині мистецто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так, мистецтво торкається прихованих струн нашої душі. Подивіться на оточуючих, коли вони слухають класичну музику чи розглядають витвори мистецтва. Можливо, вони не розуміються на течіях, темах, але їм подобається. Вони відчувають насолоду від спілкування з прекрасним. Спілкування з творами мистецтва може пробудити в людині бажання творити. Чи не хотілося вам після перегляду фільму чи читання книги написати свій шедевр, створити свій витвір? На прикладі музики можна бачити, як вона впливає на людину: одні мелодії заспокоюють, інші кличуть до звершень.
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