сочинение на тему письмо спортсмену ( для девочек)

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Письмо Алексею Гришину Здравствуйте, Алексей! Решила написать вам, так как я давно уже наблюдаю за вашей спортивной деятельностью. Я убедилась в том, что фристайл является самым зрелищным видом спорта: эффектные прыжки, трюки под динамичную музыку. Мне известно так же, что это один из самых молодых видов спорта, который представлен на Олимпийских играх. И я хочу рассказать вам, что значат для меня эти соревнования. Я думаю, большая честь для любого спортсмена стать участником великих соревнований. Как бы знаменит он ни был , каким бы титулом не обладал, самым притягательным остаётся звание олимпийского чемпиона. Даже если и не чемпион важно то. Что на играх собираются спортсмены всего мира, царит атмосфера дружелюбия, общения между людьми разных рас, социального положения, вероисповедания, политических взглядов. Игры – это прекрасная проверка истинности спортивного таланта. Здесь вряд ли возможны случайные победы. Чтобы праздновать победу, надо не единожды утвердить своё преимущество перед соперниками. Имя чемпиона навечно заносится в историю спорта. Спру нет, велико спортивное значение олимпиады, огромен её вклад в прогресс спорта. Спорт – это удел молодых. Дружба, взаимопонимание, некогда зародившиеся между спортсменами, помогают добиваться единства в общем благороднейшем деле, важнее которого, на мой взгляд, нет сегодня на земле, – сохранении и упрочении мира. Любая олимпиада вносит существенный вклад в укрепление олимпийских идеалов, утверждение идей взаимопонимания и взаимного сотрудничества. Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете приносить стране такие хорошие результаты. Выражаю Вам искреннее уважение.