Путь от А до В в 90 км мотоциклист проехал постоянно скоростью.Обратно из В в А он ехал со скоростью на 12 км/час больше, чем из А а В.В результате на путь из В в А он потратил на 15 мин меньше, чем из А в В.Найдите скорость мо...

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Путь от А до В в 90 км мотоциклист проехал постоянно скоростью.Обратно из В в А он ехал со скоростью на 12 км/час больше, чем из А а В.В результате на путь из В в А он потратил на 15 мин меньше, чем из А в В.Найдите скорость мотоциклиста на обратном пути

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