Путь от А до В в 90 км мотоциклист проехал постоянно скоростью.Обратно из В в А он ехал со скоростью на 12 км/час больше, чем из А а В.В результате на путь из В в А он потратил на 15 мин меньше, чем из А в В.Найдите скорость мо...

Алгебра
Путь от А до В в 90 км мотоциклист проехал постоянно скоростью.Обратно из В в А он ехал со скоростью на 12 км/час больше, чем из А а В.В результате на путь из В в А он потратил на 15 мин меньше, чем из А в В.Найдите скорость мотоциклиста на обратном пути
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УРАВНЕНИЕ 90x-12-90x=1/4  (15 минут = 1/4 часа) 360x-12-360x=1 КОРЕНЬ х=72 очевиден, потому что 36060=6, 36072=5 ОТВЕТ: 72
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