напишите структурные формулы вещества:2, 3, 4- триметилпентен - 1

Химия
напишите структурные формулы вещества:2, 3, 4- триметилпентен - 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2C=C-CH-CH-CH3         |    |    |     H3C   CH3 CH3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
периметр прямоугольника равен 16 см .Каким могут быть длины его сторон , выраженные в сантиметрах?
Ответить
Математика
длина прямоугольника составляет 5/12 его периметра. найдите ширину этого прямоугольника если его длина равна 60 см
Ответить
Алгебра
найдите первый отрицательный член арифметической прогрессии 12,5;11,2;... .
Ответить
Алгебра
1.Отметьте имена нарицательные, которые произошли от имен собственных. А) перламутр; Б) меценат; В) август. ---------------------------------------...
Ответить
Русский язык
блин народ, что никто не знает литер. аргумента на тему: проблема влияния фамилии на отношение к человеку
Ответить