напишите структурные формулы вещества:2, 3, 4- триметилпентен - 1
Химия
напишите структурные формулы вещества:2, 3, 4- триметилпентен - 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2C=C-CH-CH-CH3 | | | H3C CH3 CH3
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