1.Отметьте имена нарицательные, которые произошли от имен собственных. А) перламутр; Б) меценат; В) август. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
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1.Отметьте имена нарицательные, которые произошли от имен собственных. А) перламутр; Б) меценат; В) август. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Отметьте верные пары «произведение — праздник, в день (или накануне) которого происходит действие». A) «Алиса в Зазеркалье» — Ночь Гая Фокса; Б) «Чук и Гек» — Новый год; B) «Сорочинская ярмарка» — Масленица; Г) «Светлана» — Крещение.
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