3*(х-11)-4*(х-10)=0 х=?
Математика
3*(х-11)-4*(х-10)=0 х=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-33-4х+40=0 -х+7=0 -х=-7 х=7
Гость:
3х-33-4х+40=0 -х+7=0 -х=-7 х=7 ОТВЕТ:х=7
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