составь и запиши предложения со словами торты,порты,кремы.

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составь и запиши предложения со словами торты,порты,кремы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нашего кондитера получаются самые вкусные торты. Черноморские порты очень важны для нашей страны. Рецепты кремов держатся в строгом секрете.
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