составь и запиши предложения со словами торты,порты,кремы.
Русский язык
составь и запиши предложения со словами торты,порты,кремы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нашего кондитера получаются самые вкусные торты. Черноморские порты очень важны для нашей страны. Рецепты кремов держатся в строгом секрете.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Камень, брошенный вертикально вверх достиг высоты 20 метров. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 2 раза большей скорости?
Математика
торт весит 800 г. .Сколко весят вместе 3/16и 7 /16 этого торта ?сколько весит оставшаяся часть ? сколько весят 2 торта и ещё 7/ 8 торта ?сколько ве...