Камень, брошенный вертикально вверх достиг высоты 20 метров. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 2 раза большей скорости?

Физика

Камень, брошенный вертикально вверх достиг высоты 20 метров. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 2 раза большей скорости?

Автор: Гость