Камень, брошенный вертикально вверх достиг высоты 20 метров. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 2 раза большей скорости?

Физика
Камень, брошенный вертикально вверх достиг высоты 20 метров. На какую высоту он поднимется при сообщении ему в 2 раза большей скорости?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h = v0²/2g v0 = √2gh v0 = 20м/c Если V0 = 40м, тогда h = (40м)²/2*10м/с² h = 80м 
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