торт весит 800 г. .Сколко весят вместе 3/16и 7 /16 этого торта ?сколько весит оставшаяся часть ? сколько весят 2 торта и ещё 7/ 8 торта ?сколько весят 4 2/5 торта ?
Математика
торт весит 800 г. .Сколко весят вместе 3/16и 7 /16 этого торта ?сколько весит оставшаяся часть ? сколько весят 2 торта и ещё 7/ 8 торта ?сколько весят 4 2/5 торта ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800:16*3=150г-весит 3/16. 2)800:16*7=350г-весит 7/16. 3)150+350=500г-весят 3/16 и 7/16 вместе. 4)800*2+800:8*7=1600+700=2300г(2кг300г)-весят 2 торта и 7/8. 5)800*4+800:5*2=3200+320=3520г(3кг520г)-весят 4 2/5 торта.
Гость:
Примем вес торта - а=800 г тогда 1) (3/16)*а=800*3/16=150 г 2) (7/16)*а=800*7/16=350 г 3) а-(3/16+7/16)*а=800*(1-10/16)=800*(6/16)=300г 4) 2*а+(7/8)*а=а*(2+7/8)=800*(23/8)=2300 г = 2,3 кг 5) (4+2/5)*а=(22/5)*800=3520 г = 3,52 кг
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