торт весит 800 г. .Сколко весят вместе 3/16и 7 /16 этого торта ?сколько весит оставшаяся часть ? сколько весят 2 торта и ещё 7/ 8 торта ?сколько весят 4 2/5 торта ?

Математика

торт весит 800 г. .Сколко весят вместе 3/16и 7 /16 этого торта ?сколько весит оставшаяся часть ? сколько весят 2 торта и ещё 7/ 8 торта ?сколько весят 4 2/5 торта ?

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