карбонат кальция + азотная кислота напишите уравнение пожалуйста
Химия
карбонат кальция + азотная кислота напишите уравнение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HNO3+CaCO3-->Ca(NO3)2+H2O+CO2
Гость:
СaCO₃+HNO₃=Ca(NO₃)₂+H₂O+CO₂ Мы пишем H₂O+CO₂ т.к H₂CO₃ слабая кислота и она разлагается на воду и углекислый газ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Из прямоугольника со сторонами 11см и 8см вырезали 2 квадрата со стороной 5см каждый.Найди площадь оставшейся части фигуры.
Математика
Расстояние между двумя причалами 36 км. Катер потратил 5 часов на путь от одного причала до другого и обратно. Какова скорость течения реки, если с...