карбонат кальция + азотная кислота напишите уравнение пожалуйста

Химия
карбонат кальция + азотная кислота напишите уравнение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HNO3+CaCO3-->Ca(NO3)2+H2O+CO2  
Гость:
СaCO₃+HNO₃=Ca(NO₃)₂+H₂O+CO₂ Мы пишем H₂O+CO₂ т.к H₂CO₃ слабая кислота и она разлагается на воду и углекислый газ
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