Из прямоугольника со сторонами 11см и 8см вырезали 2 квадрата со стороной 5см каждый.Найди площадь оставшейся части фигуры.
Математика
Из прямоугольника со сторонами 11см и 8см вырезали 2 квадрата со стороной 5см каждый.Найди площадь оставшейся части фигуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11*8=88; 5*5=25; 25*2=50; 88-50=38
Гость:
5*5=25- площадь 1 квадрата. 25*2=50- площадь 2 квадрата. 11*8=88- площадь прямоугольника. 88-50=38-площадь оставшейся фигуры.
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