Из прямоугольника со сторонами 11см и 8см вырезали 2 квадрата со стороной 5см каждый.Найди площадь оставшейся части фигуры.

Математика

Из прямоугольника со сторонами 11см и 8см вырезали 2 квадрата со стороной 5см каждый.Найди площадь оставшейся части фигуры.

Автор: Гость