Расстояние между двумя причалами 36 км. Катер потратил 5 часов на путь от одного причала до другого и обратно. Какова скорость течения реки, если скорость катера по течению 18 км/ч?

Математика

Расстояние между двумя причалами 36 км. Катер потратил 5 часов на путь от одного причала до другого и обратно. Какова скорость течения реки, если скорость катера по течению 18 км/ч?

Автор: Гость