Расстояние между двумя причалами 36 км. Катер потратил 5 часов на путь от одного причала до другого и обратно. Какова скорость течения реки, если скорость катера по течению 18 км/ч?
Математика
Расстояние между двумя причалами 36 км. Катер потратил 5 часов на путь от одного причала до другого и обратно. Какова скорость течения реки, если скорость катера по течению 18 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/18=2 - часа по течению 5-2=3 часа плыл против течения 36/3=12 км/ч - скорость против течения (18-12)/2=3 км/ч - скорость течения
Гость:
Примем х -скорость течения реки, км/час время=путь/скорость 36/(18)+36/(18-х*2)=5 (в данном случае х умножаем на 2, т.к. в данном случае 2 скорости реки (одна заложена в числе 18)) 36/(18-х*2)=5-2=3 18-х*2=36/3=12 2*х=6 х=6/2=3 км/час - скорость течения реки
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