Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 512000бит/с. Передача файла через это соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.

Экономика

Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 512000бит/с. Передача файла через это соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.

Автор: Гость