Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 512000бит/с. Передача файла через это соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.
Экономика
Скорость передачи данных через ADSL - соединение равна 512000бит/с. Передача файла через это соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скор передачи=объём файла/время,отсюда объём файла =скорость*время,т.е. 512000 * 16=8192000 бит,затем преводим все в кбайты:8192000/8/1024=1000 кбайт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Математика
на одну чашу весов поставлены гири массой 5 кг,а на другую -по 3 кг,всего 24 гири.Весы находятся в равновесии.сколько гирь на одной и сколько -на д...
Математика
з двох населених пунктив,видстань миж якими 42км,виехали одночасно назустрич один одному два вершники.Перший ехал зи швидкистю 9км/год а другий-12к...