з двох населених пунктив,видстань миж якими 42км,виехали одночасно назустрич один одному два вершники.Перший ехал зи швидкистю 9км/год а другий-12км/год.Через скильки годин вони зустринуться?

Математика

з двох населених пунктив,видстань миж якими 42км,виехали одночасно назустрич один одному два вершники.Перший ехал зи швидкистю 9км/год а другий-12км/год.Через скильки годин вони зустринуться?

Автор: Гость