з двох населених пунктив,видстань миж якими 42км,виехали одночасно назустрич один одному два вершники.Перший ехал зи швидкистю 9км/год а другий-12км/год.Через скильки годин вони зустринуться?
Математика
з двох населених пунктив,видстань миж якими 42км,виехали одночасно назустрич один одному два вершники.Перший ехал зи швидкистю 9км/год а другий-12км/год.Через скильки годин вони зустринуться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9+12=21км/ч-скорость сближения. 2)42:21=через 2 часа-они встретятся.
Гость:
1) Знайдемо загальну швидкість двох вершников: 12+9=21км/год. 2) Знайдемо через скільки годін вони зустрінуться: s -відстань = v - швікасть* t -годін; [latex]t=s/v[/latex]; [latex]42/21=2[/latex](годіны). Відповідь: через 2 годіны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.азотная кислота+оксид магния наишите уравнение реакций плиз 2.как происходит реакция между концентрированой азотной кислоты и серебром?напиши...
Математика
Коля и Саша одновременно вышли на встречу друг другу с одинаковой скоростью 80 м/мин. Расстояние между ними было 960 м. У Саши была собака , котора...
Математика
Всего 5рублей .На 5 рублей мне нужно купить курицу-цена 1копейка .свинья -10копеек корова -50копеек .Мне надо купить 100 голов .за эти 5 рублей.Рас...
Математика
в двух мешках одинаковое количество риса. Когда из первого мешка отсыпали 29 ru риса,а из второго 19 кг риса,то в первом мешке осталось риса в 2 ра...