через сколько часов крестьянин должен был пересесть на лошадь чтобы затратить на обратный путь столько же времени,сколько на путь в город если от села до города 36 км а скорость крестьянина была 4 км/ч ?

Математика

через сколько часов крестьянин должен был пересесть на лошадь чтобы затратить на обратный путь столько же времени,сколько на путь в город если от села до города 36 км а скорость крестьянина была 4 км/ч ?

Автор: Гость