через сколько часов крестьянин должен был пересесть на лошадь чтобы затратить на обратный путь столько же времени,сколько на путь в город если от села до города 36 км а скорость крестьянина была 4 км/ч ?
Математика
через сколько часов крестьянин должен был пересесть на лошадь чтобы затратить на обратный путь столько же времени,сколько на путь в город если от села до города 36 км а скорость крестьянина была 4 км/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле S=V*t ...t=S/V находим время 36/4=9 часов Ответ: через 9 часов крестьянин пересядет на лошадь
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