вычислите количество вещества которые состовляют 40кг сульфата железа (iii) сколько ионов каждого вида будет содержать это количество

Гость: Гость:

40 кг = 4000г ню (Fe2(SO4)3)= m/Mr = 4000/56*2 + 16*7 + 32*3 = 4000/320 = 12,5 моль [latex]2Fe^{3+} + 3SO4^{2-}[/latex] Хотя тут я не очень поняла, что нужно.