вычислите количество вещества которые состовляют 40кг сульфата железа (iii) сколько ионов каждого вида будет содержать это количество
Химия
вычислите количество вещества которые состовляют 40кг сульфата железа (iii) сколько ионов каждого вида будет содержать это количество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 кг = 4000г ню (Fe2(SO4)3)= m/Mr = 4000/56*2 + 16*7 + 32*3 = 4000/320 = 12,5 моль [latex]2Fe^{3+} + 3SO4^{2-}[/latex] Хотя тут я не очень поняла, что нужно.
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