производительство первого станка-автомата - 15 деталей в минуту ,а второго станка - 12 деталей в минуту.что бы выполнить заказ,первому станку потребовалось 3,6 минуты.сколько минут потребуется второму станку на выполнение этого...

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производительство первого станка-автомата - 15 деталей в минуту ,а второго станка - 12 деталей в минуту.что бы выполнить заказ,первому станку потребовалось 3,6 минуты.сколько минут потребуется второму станку на выполнение этого же заказа?

Автор: Гость