производительство первого станка-автомата - 15 деталей в минуту ,а второго станка - 12 деталей в минуту.что бы выполнить заказ,первому станку потребовалось 3,6 минуты.сколько минут потребуется второму станку на выполнение этого...
Математика
производительство первого станка-автомата - 15 деталей в минуту ,а второго станка - 12 деталей в минуту.что бы выполнить заказ,первому станку потребовалось 3,6 минуты.сколько минут потребуется второму станку на выполнение этого же заказа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*3,6=54 (дет) в заказе 54/12=4,5 (мин) потребуется второму станку
Гость:
1)15*3,6=54(д) составляет заказ 2)54:12=4,5( мин) потребуется второму станку на выполнение этого же заказа Ответ:4,5 минуты потребуется второму станку на выполнение этого же заказа
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