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528=66 решите плизззмиии ---- у
Математика
528=66 решите плизззмиии ---- у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если это 528/у=66 то у=8))))
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Гость:
528/у=66 528=66*у у=528/66 у=
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