Напишите формулы и названия оксидов серы
Химия
Напишите формулы и названия оксидов серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид серы(VI) SO3 оксид серы(IV) SO2 оксид серы(I) S2O оксиды серы S8O просто суперская вещь))) а получают ее из H2S7 и SOCl2
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