составьте уравнение реакции оксида серы(I\/) с кислородом дайте её хар-ку,по изменению степеней окисления атомов-.....  

Химия
составьте уравнение реакции оксида серы(I\/) с кислородом дайте её хар-ку,по изменению степеней окисления атомов-.....  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2SO2+O2=SO3 Восстановление: O(0 в ст.ок.) + 2e = O(минус два в степени окисления) Окисление: S(+4 в ст.ок.) - 2e = S(+6 в ст.ок.) Реакция проходит при условии 400-500°C; катализаторы: Pt, V2O5, Fe2O3 вот у меня ТОЧНО так
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