Помогите!Надо написать миниатюру красивую про любое время года

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Моё любимое время года – зима. Зима – чудесная! Это время, когда с севера дует студеный ветер, а дороги все в снегу. Мне нравится быть в моём уютном доме, когда на улице облачно и идёт снег. Я ничего не делаю, сижу у окна. Мечтаю. Но когда светит зимнее солнце – снег совершенно другой. Он разноцветный: синий, желтый и даже зелёный. Снег похож на дорогие красивые бриллианты. Я считаю, что снежинки – это экзотические цветы. Каждая снежинка уникальна! Приятно погулять на улице, когда идёт снег. А ещё я люблю зиму из-за Новогодних праздников. Это прекрасное время покататься на санках, лыжах, поиграть в снежки со своими друзьями.