«Ты князь, ищешь чужой земли, а свою покинул» О каком князе эти слова летописца?
Обществознание
«Ты князь, ищешь чужой земли, а свою покинул» О каком князе эти слова летописца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти слова о князе Святославе
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